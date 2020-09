Valtteri Bottas vindt straffen voor teamgenoot Lewis Hamilton terecht

Er is de afgelopen dagen veel te doen geweest over de tijdstraffen van Lewis Hamilton. De Brit maakte twee keer een proefstart op een plek waar het niet mocht, al heeft teambaas Toto Wolff zijn eigen visie hierop en die ziet een grijs gebied in de reglementen, zo vertelde hij na afloop van de Russische Grand Prix.

De twee strafpunten op de superlicentie die Lewis Hamilton kreeg, trok de FIA later terug en gaf daarover uitleg waarom.

Veel mensen hadden een mening over het vooral. Zo ook Max Verstappen, die het in zijn 5-jarige F1-carrière vaak aan de stok had met de FIA-stewards. Verstappen vond de straf veel te zwaar voor zijn rivaal Hamilton.

Advies Nico Rosberg

De teamgenoot van Lewis Hamilton lijkt wat te hebben opgestoken van de woorden van Nico Rosberg. Die claimde enkele weken geleden dat Bottas in het hoofd van Hamilton moet komen te zitten en daar lijkt hij nu op in te spelen. Bottas won de Russische Grand Prix maar zei na afloop dat de straffen voor Hamilton terecht waren.

Tegenover de Finse TV zei Bottas: "We bespreken altijd tijdens de meetings hoe laat de training begint, waar je proefstarts mag maken etc. Het team toont ons de plek waar het gedaan kan worden, en dat is waar ik die proefstarts ook heb gemaakt. Ik denk dat het vrij simpel is, dus het is Lewis zijn eigen fout dat hij het zo uitvoerde."

Bottas beweert ook dat hij zondag zou hebben gewonnen zonder de straffen van Hamilton. "Toen Lewis stopte en ik aan de leiding reed, was ik in staat om een ​​behoorlijk goede voorsprong op te bouwen, dus ik denk niet dat het resultaat anders zou zijn. Misschien was hij tweede geworden", zo sloot Bottas af.