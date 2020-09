Kritische mensen geven Valtteri Bottas energie en kracht

Gisteren na de kwalificatie was al duidelijk dat Valtteri Bottas en Max Verstappen een kans hadden om vandaag de Russische Grand Prix te winnen. Lewis Hamilton kende wat pech in de kwalificatie en moest, in tegenstelling tot Verstappen en Bottas, startten op de zachte band.

Tel daarbij op de fout die Hamilton maakte voor de start van de race op weg naar de grid en het moest heel gek lopen wilde Hamilton alsnog de race winnen. Het was dus uiteindelijk zijn teamgenoot Valtteri Bottas die de gelukkige was en 26 punten bij zijn kampioenschap schreef aangezien hij ook de snelste ronde wist te rijden.

In de uitloopronde kwamen er wat frustraties uit en daar werd hij naar gevraagd. Bottas gaf uitleg: "Het is een beetje een opeenstapeling van frustraties en een paar teleurstellende races. Elk weekend geef ik alles en ben ik zo dicht bij de overwinning. Ik heb nu eindelijk gekregen wat ik verdien en viel het mijn kant op. Ik beschouw mezelf vandaag ook gelukkig, maar ik pak deze overwinning en ik voel dat ik het heb verdiend."

Bottas begrijpt kritiek niet

De Finse coureur begrijpt niet waarom mensen zo kritisch op hem zijn en dat continu maar uitspreken. Hij reageert inmiddels zelf op Instagram op kritische volgers, maar zegt dat het hem juist energie en kracht geeft. "De critici en de mensen die me vertellen dat ik het moet opgeven enzovoort, geven me zoveel energie en kracht, maar ik hoop dat ze er iets van kunnen leren. Weet je, ik begrijp niet waarom ze het doen."

"Ik hoop dat ik nu het momentum kan behouden. Je hebt deze resultaten nodig om vertrouwen op te bouwen en het kampioenschap is nu niet voorbij. Ik probeer het momentum vast te houden en zelfverzekerd te zijn en er is niet veel te verliezen. Ik ga ervoor en ik hoop dat het goed gaat met mij en niet alleen voor één race, maar ik zal blijven pushen want ik ben niet iemand die opgeeft."