FIA stopt Lewis Hamilton van maken politieke boodschap op podium

Lewis Hamilton is het hele seizoen al in het nieuws doordat hij zich inzet voor de BLM-beweging en het activisme tegen racisme wil aanvoeren. Daarnaast maakt hij af en toe statements op andere vlakken en gebruikt daar inmiddels het podium van de F1 voor, zoals twee weken geleden in Mugello.

De FIA heeft nu bekend gemaakt dat het de politieke statements van Hamilton aan banden heeft gelegd door nieuwe regels op te leggen voor de podiumceremonie in de F1. Vanaf vandaag staat het alleen maar toe dat coureurs en andere mensen teamkleding dragen.

De coureurs dienen hun raceoverall te blijven dragen, met de rits tot aan hun nek.

Lewis Hamilton gaf echter eerder deze week aan niet te stoppen met politieke boodschappen in de F1.