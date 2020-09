Kimi Raikkonen over slechte kwalificatie: "Er valt niet veel te zeggen"

Kimi Raikkonen is de oudste coureur van de huidige grid, maar kon zijn ervaring niet laten zien op het circuit van Rusland. De Fin, die in dienst is bij Alfa Romeo, kwam niet verder dan de 20ste en tevens laatste plek. De Ferrari-motor is al een tijdje niet de beste in de koningsklasse van de autosport. Dit was tijdens deze kwalificatie ook weer te zien.

Raikkonen is de laatste races erg goed bezig. De Fin kwalificeert zich goed en weet ook steeds een van de snellere te zijn met een Ferrari krachtbron achterin zijn bolide. Helaas pakte deze kwalificatie niet goed uit voor de Alfa Romeo-coureur. Hij had het zelf niet echt verwacht, maar begrijpt wel dat het anders moet. Kimi zei na afloop: "We zijn dit weekend tot dusverre redelijk tevreden met de auto en we dachten dat we redelijk goed zouden zijn in de kwalificatie, maar het werkte niet voor ons."

Geen reden achter slechte kwalificatie

Kimi werd gevraagd naar een reden waarom de auto niet liep tijdens de kwalificatie, echter had hij daar niet veel over te zeggen . "Er valt niet veel te zeggen, ik draaide in de tweede bocht in mijn snelle ronde en dat was het dan ook. Ik kon niets doen, zo simpel is het. We hadden de auto om naar de tweede sessie te gaan, maar als je steeds geen ronde neer kan zetten begin je achteraan. Morgen wordt een grote uitdaging, maar we zullen zien wat we kunnen doen om te herstellen."

Zijn teamgenoot kwam ook niet verder dan de eerste kwalificatiesessie, maar wist wel een betere tijd neer te zetten."