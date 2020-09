Kimi Raikkonen heeft beslist nog 1 jaar F1 te willen racen

Het contract van Kimi Raikkonen met Alfa Romeo moet worden verlengd als de Fin en het Italiaanse team ook in 2021 met elkaar door willen. Het lijkt er echter steeds meer op dat we Kimi Raikkonen volgend seizoen ook in de Formule 1 kunnen bewonderen. Naar verluidt heeft de 40-jarige coureur ervoor gekozen zijn verblijf bij Alfa Romeo Racing met één seizoen te verlengen. Dat meldt Blick.

Volgens de Zwitserse krant heeft Raikkonen vóór 15 september de beslissing genomen, aangezien dat de deadline was die contractueel was afgesproken tussen coureur en team. De Fin heeft besloten om het nog een seizoen vol te houden, omdat hij nog steeds graag in de koningsklasse van de autosport rijdt.

Dit nieuws zou betekenen dat er voor 2021 nog maar één plekje overblijft bij Alfa Romeo. Op dit moment zit Antonio Giovinazzi in het andere stoeltje, maar de Italiaan lijkt niet te kunnen rekenen op een contractverlenging. Kandidaten voor de stoel naast Raikkonen zijn Mick Schumacher, Callum Ilott, Sergio Perez, Nico Hulkenberg en Robert Shwartzman.