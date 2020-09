Kimi Raikkonen: "Heb weinig succes gehad in Rusland"

Kimi Raikkonen haalde slechts twee keer het podium in Rusland. In zowel 2016 als 2017 eindigde hij als derde. In 2018 eindigde de Fin als vierde en vorig jaar kwam hij niet verder dan de dertiende plaats. Kimi Raikkonen is echter niet één van de grootste fans van het circuit in Sochi.

De 40-jarige Alfa Romeo-coureur is van mening dat het circuit in Sochi niet voor hem is weggelegd: "Ik heb niet veel goede herinneringen aan racen in Sochi, want om de één of andere reden is het altijd een behoorlijk ongelukkig circuit voor me geweest.

Toch wil hij niet te lang stilstaan bij eerdere resultaten. "Ik ben niet iemand die te veel naar de vorm uit het verleden kijkt: mijn focus ligt op een goed weekend hebben en het meeste halen uit wat onze auto kan produceren."

De Finse coureur kijkt, ondanks zijn slechte herinneringen, met vertrouwen uit naar dit weekend. "Nadat we de afgelopen races Q2 hebben gehaald, hebben we gezien dat we de concurrentie daar kunnen bijhouden en vechten voor een plek in de punten, dus dat moet ook het doel zijn voor dit weekend."