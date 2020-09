Mercedes begrijpt dat dominantie niet goed is voor de F1

Mercedes is momenteel het dominante team in de Formule 1. Veel fans vinden de races saai omdat het kampioenschap op voorhand al zo goed als zeker voor Lewis Hamilton is. Halverwege het seizoen heeft Max Verstappen met Red Bull ook diverse problemen gehad en is hij uitgeschakeld voor de titel.

Als er geen bijzondere dingen gebeuren dan zal de Brit zijn zevende wereldtitel pakken, nog voor de laatste race in 2020.

Dominantie Mercedes

Het Duitse team is uiteraard blij dat het elke race kan domineren maar zegt wel mee te willen denken om de Formule 1 spannender te maken. Dat zei teambaas Toto Wolff, die erkende dat de dominantie van het team dat hij leidt en Lewis Hamilton niet goed is voor de sport.

De Oostenrijkse teambaas zei tegen motorsport-magazin.com: "Sport moet ook entertainment bieden. Als Usain Bolt elke race wint en Bayern München elke wedstrijd, kom je op het punt waarop het resultaat te voorspelbaar is, en dat is niet wat elke fan wil."

"Iedereen wil de underdog zien presteren. We zijn ons hiervan bewust."

Wolff stemt tegen nieuwe ideeën

Onlangs verwierp Wolff het idee van reverse grids omdat het te kunstmatig is. Het Duitse team suggereert dat het een beter voorstel zou zijn om de interne radio's van de teams open te stellen voor de tv-uitzendingen.

Het verbod op Party Mode werd ondertussen door de Formule 1 gezien als een zet om het F1-veld dichter bij Mercedes te brengen. Mercedes-teambaas Wolff ziet dat niet zo: "Deze dingen komen van de andere teams en de FIA ​​en Liberty om ons langzamer te maken. Maar er zijn andere dingen die we kunnen doen om het spannender te maken. We zullen blijven komen met suggesties die niet noodzakelijkerwijs onze eigen prestaties beïnvloeden."