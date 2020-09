Stroll heeft de macht om Vettel te verslaan

De komst van Sebastian Vettel bij Aston Martin voor 2021 is zowel een uitdaging als een zegen voor Lance Stroll. Dat is de mening van voormalig F3000-coureur Bertrand Godin, die in de krant Le Journal de Montreal analyseerde wat de komst van Vettel betekent voor zijn toekomstige teamgenoot.

Godin zegt dat het Stroll vooral zal motiveren nu Vettel in hetzelfde team komt te rijden: "Als je concurrentie en sterke tegenstanders hebt, stuwt en motiveert het je, of je crasht. Bij Vettel kreeg ik altijd de indruk dat zodra hij zich niet superieur voelde aan zijn teamgenoot, het de laatste was."

Hij merkt echter op dat Stroll altijd onder druk heeft gestaan ​​in de Formule 1, vooral omdat zijn rijke vader Lawrence centraal stond in zijn opkomst in de sport. "Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Vettel zou het effect kunnen hebben dat hij hem een ​​boost geeft, aangezien hij zal worden vergeleken met een viervoudig wereldkampioen. Tegelijkertijd is de motivatie van Vettel een vraag. Als coureur is het beheersen van de druk 80 procent van het werk."

De 21-jarige Stroll rijdt momenteel sterk, nadat hij naar het podium in Monza racete. Godin: "Om in de autosport te winnen, moet je in jezelf geloven. Het vergt zelfvertrouwen en vaardigheid, en ik geloof dat Lance Stroll altijd de vaardigheden heeft gehad.

"Maar door iets te snel in de F1 te debuteren, smolt zijn zelfvertrouwen als sneeuw voor de zon in een slechte auto. In een goede auto zagen we hem aan het begin van het seizoen dichter bij Perez komen, en nu het vertrouwen er is en hij weet hoe hij met het team moet samenwerken, zien we de echte Lance Stroll."