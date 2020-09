Officieel: Aston Martin contracteert Sebastian Vettel

Het hoge woord is eruit: Sebastian Vettel heeft een contract getekend bij Racing Point. Hiermee vervolgt de Duitser zijn F1-carrière in 2021 alsnog, nadat hem eerder dit jaar was verteld door Ferrari dat hij moest vertrekken aan het einde van dit seizoen.

De 33-jarige Vettel was lange tijd in gesprek met Racing Point, dat volgend jaar zal racen als Aston Martin, aangezien dat het enige stoeltje was dat voor hem beschikbaar was. Zijn hoop op een zitje bij Mercedes of Red Bull kwam niet uit, terwijl Renault wel gesprekken voerde met de Duitser maar koos voor Fernando Alonso.

Winnaarsmentaliteit

Teambaas Otmar Szafnauer: "Iedereen bij ons in de fabriek in Silverstone is enorm opgetogen door dit nieuws. Sebastian is een bewezen kampioen en brengt de absolute winnaarsmentaliteit met zich mee. Dat past bij de ambities van onze toekomst met Aston Martin in de F1."

"Als je kijkt naar Sebastian Vettel als coureur is hij op zaterdag en zondagmiddag één van de beste coureurs ter wereld. Ik denk niet dat er een betere coureur is die ons kan helpen in het nieuwe tijdperk dat we tegemoet gaan. Hij zal een zeer grote rol spelen in dit hele proces om het team naar een hoger niveau te tillen."

Vettel

De huidig Ferrari-coureur is zelf uiteraard opgelucht dat hij volgend jaar niet thuis zit. Sebastian Vettel: "Ik ben blij om eindelijk dit leuke nieuws over mijn toekomst te kunnen delen. Ik ben buitengewoon trots om te kunnen zeggen dat ik in 2021 een Aston Martin-coureur zal worden. Het is een nieuw avontuur voor mij met een echt legendarisch autobedrijf. Ik ben onder de indruk van de resultaten die het team dit jaar heeft behaald en ik denk dat de toekomst er nog rooskleuriger uitziet."

‍"De energie en toewijding van Lawrence Stroll aan de sport is inspirerend en ik geloof dat we samen iets heel speciaals kunnen bouwen. Ik heb nog steeds zoveel liefde voor de Formule 1 en mijn enige motivatie is om vooraan op de grid te racen. Het zal een enorm voorrecht zijn om dit met Aston Martin te doen."