Eddie Jordan: "Ik zou Toto Wolff adviseren weg te gaan bij Mercedes"

De geruchten over de toekomst van Mercedes maar zeker die van Toto Wolff als teambaas bij het Duitse team blijven toenemen. Voormalig F1-teambaas Eddie Jordan is er nog steeds van overtuigd dat het Mercedes-fabrieksteam een ​​nieuwe eigenaar krijgt in de Formule 1. De markante Ier is ook van mening dat dit het juiste moment is voor Toto Wolff om afscheid te nemen van het raceteam waarmee hij de afgelopen jaren zoveel succes boekte.

Jordan weet zelf maar al te goed hoe het werkt in de Formule 1 omdat hij zelf bijna 15 jaar actief was met zijn eigen 'Jordan Grand Prix' als team in de F1. In gesprek met Rob Kamphues bij het F1 Cafe van Ziggo reageerde hij op de vraag of er een kans is dat Wolff zijn contract bij Mercedes niet verlengt maar teambaas wordt van Aston Martin. Eddie Jordan zegt hierover: "Dat is een mogelijkheid. Wat hij heeft neergezet is sensationeel, maar het is tijd dat hij stopt. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen viel."

"Hij heeft bovendien een mythe gecreëerd rondom Lewis Hamilton en het Mercedes-team. Je moet bovendien niet vergeten dat er goede en slechte tijden in het leven zijn. Ik denk dat dit voor Toto het goede moment is. Als ik hem moet adviseren zou ik zeggen; vertrek nu bij Mercedes. Pak het geld dat je meekrijgt want die kans krijg je later nooit meer."

INEOS koopt Mercedes

Vorige week kwam de Eddie Jordan met het opmerkelijke gerucht dat Mercedes voor honderden miljoenen verkocht zal worden aan INEOS. Wolff ontkende dat Daimler van plan is het F1-team van Mercedes te verkopen, maar Jordan ontkent zijn gerucht niet. "Het enige waar ik echt zeker van was, is dat INEOS het team zal kopen."