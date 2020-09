Ferrari bouwt compleet nieuwe simulator ter voorbereiding op 2022

Ferrari geeft enkele miljoenen euro's uit om de komende maanden een gloednieuwe simulator in Maranello te laten bouwen. Dat heeft teambaas Mattia Binotto bekend gemaakt. Het Italiaanse team bevindt zich middenin een flinke crisis en Binotto peinst er niet over om zijn positie als teambaas op te geven.

Tegen Corriere della Sera zei Binotto over het bouwen van de windtunnel: "Het is een aanzienlijke en dure investering. We hebben het over enkele miljoenen euro's die zijn uitgegeven aan hardware maar vooral aan maatwerksoftware."

Ferrari heeft ook een meer prominente rol toebedeeld aan de bekende ontwerper uit het Michael Schumacher-tijdperk, Rory Byrne. Binotto legt uit: "Als je begint met een blanco vel, heb je ervaren mensen nodig."

Veel F1-teams hebben tegenwoordig een eigen simulator, en kopen die bij Cruden uit Amsterdam. Dit Nederlandse bedrijf heeft onder andere voor destijds Force India en Renault een simulator geleverd.