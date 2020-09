Christian Horner: "AlphaTauri is geen juniorteam van Red Bull"

Christian Horner heeft verklaard dat AlphaTauri nu het zusterteam is van Red Bull, en afstand neemt van haar status 'Red Bull-juniorteam'. Sinds het team dat ooit bekend stond als Toro Rosso in 2006 in de Formule 1 begon, een jaar nadat Red Bull zijn debuut maakte, heeft de laatste altijd de status gehad als juniorteam van Red Bull.

Met het argument dat AlphaTauri nu een zusterteam is in plaats van een junior team, werd de opmerking in eerste instantie gemaakt in verband met Pierre Gasly. Horner beweert dat de Fransman het feit dat hij door zijn huidige werkgever wordt vastgehouden niet moet zien als een teken dat hij wordt weerhouden van enige vorm van promotie.

AlphaTauri krijgt gelijke kansen

De teambaas van Red Bull Racing is van mening dat AlphaTauri nu verder is geëvolueerd dan waar Toro Rosso ooit werd bekeken, en met meer gelijke kansen op de loer gezien de komst van het budgetplafond vanaf volgend jaar en nieuwe regelgeving vanaf 2022.

Bovendien zei Horner: "Het is duidelijk dat AlphaTauri een nieuw team is voor dit jaar. Ik denk dat hun ambities verder gaan dan die van Toro Rosso. We hebben een synergieproject binnen de regelgeving zover dat toegestaan is, dus het delen van de windtunnel zal bijvoorbeeld volgend jaar voor het eerst plaatsvinden, wat financieel gezien volkomen logisch is."

De windtunnel van Red Bull is een 60% model, vergeleken met de 50% versie die momenteel door AlphaTauri wordt gebruikt, wat natuurlijk vooral in 2022 een voordeel zal blijken te zijn.

De 46-jarige Brit vervolgt: "De tools die we gebruiken, de grootte van het model, AlphaTauri zal dezelfde apparatuur en dezelfde windtunnel gebruiken. Natuurlijk zal dat hopelijk nuttig zijn voor hen bij hun ontwikkeling, vooral nu de auto uit 2022 zo'n belangrijke wijziging in de regelgeving is. Ik denk dat de regels nu duidelijk zijn, de grijze zones zijn verwijderd in termen van wat wel en niet mag en hopelijk zal AlphaTauri daar zeker van profiteren."