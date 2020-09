Flavio Briatore: "Coronavirus kan echt verslagen worden"

Flavio Briatore zegt dat de coronapandemie die de Formule 1 en de wereld in 2020 heeft verwoest, kan worden verslagen. De voormalige Renault-teambaas sprak deze woorden na het herstellen van zijn eigen recente infectie met het beroemde virus.

Toch is de flamboyante Italiaan ook realistisch: "Ik wil de ziekte niet bagatelliseren, maar vorig jaar was ik erg ziek. Ik had longontsteking. Ik werd die keer ook opgenomen in het San Raffaele(ziekenhuis en ik was er echt slecht aan toe. Maar het was absoluut niet vergelijkbaar met de afgelopen 24 dagen."

Briatore zei in maart van dit jaar dat hij dacht in december het coronavirus al te hebben gehad. Dat bleek dus niet waar.

Dat bleek dus niet waar en nu had hij het dus in augustus echt te pakken: "Ik lag drie of vier dagen in het ziekenhuis en daarna werd ik behandeld in het huis van politicus Daniela Santanche. Ik beschouw het als mijn plicht om over mijn ervaring te praten, omdat ik me realiseerde dat covid verslagen kan worden en dat collectieve psychologische hysterie daarbij niet gaat helpen."

Briatore vecht tegen negativiteit

Vlak voor zijn infectie stond Briatore's club Billionaire in het middelpunt van het corona-verhaal in Italië, aangezien zo'n 60 van zijn medewerkers besmet waren.

Briatore zegt dat de media-aandacht een 'campagne' was van de Italiaanse regering om 'de aandacht van mensen af ​​te leiden'. De 70-jarige Italiaan: "Van de covid kun je genezen. Het maakt ons zeker kwetsbaar, maar ik zeg je dat het te genezen is. Ik was twee dagen ziek, voor de rest was het veel minder dan longontsteking. Het coronavirus is een heel sterk probleem, maar in Italië is er een groter probleem; wij zijn een land van jaloezie, wrok en kwaad. Zelfs als het nieuws positief is, veranderen ze het in een negatief nieuws."

"Onze strijd is om weer aan het werk te gaan, het normale leven voort te zetten en ervoor te zorgen dat we niet verhongeren door dit virus. We moeten de regels volgen die de doktoren vaststellen, inclusief een mondmasker, onze handen wassen, afstand houden, maar we moeten opnieuw beginnen in dit land."

"We moeten het virus serieus en resoluut onder ogen zien, maar we moeten doorgaan met praten over andere problemen", voegde hij eraan toe.