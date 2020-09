Carlos Sainz vraagt om geduld, maar: "In 2021 kan alles anders zijn"

Carlos Sainz stapt over van McLaren naar Ferrari voor 2021, en hij vraagt ​​nu al om 'geduld en vertrouwen' van zijn eigen fans. Het is een droom voor de Spanjaard om over te stappen naar het Italiaanse team maar tot nu toe zijn de vooruitzichten op korte termijn niet heel rooskleurig.

In gesprek met de Spaanse krant El Mundo Deportivo zegt Sainz: "Ik denk dat we geduld moeten hebben en vooral wachten. De F1 kan volgend jaar veranderen met een aantal regels om de wagens langzamer te maken en downforce weg te nemen. Het is een heel jong project, dat zei Mattia Binotto al eerder. Nu moeten we afwachten of de zaken een beetje verbeteren. Ze zullen zeker verbeteren, maar daar is tijd en geduld voor nodig."

2022 sleuteljaar

Sainz zegt zich vooral voor te willen bereiden op de nieuwe regelgeving in 2022: "Ik denk dat het een moeilijke uitdaging is, maar wel een uitdaging die ik wil doen. Naar Ferrari gaan, alles doen wat ik kan om de auto te verbeteren, richting te geven die volgens mij de juiste is en me goed voorbereiden op de wijziging van de regelgeving. Voor mij zal 2022 een sleutelmoment zijn voor de komende jaren."

"Maar het veranderen van een auto om plotseling races te winnen zal moeilijk worden. Ik denk dat volgend jaar een moeilijk jaar zal worden, maar een jaar dat als Ferrari de problemen weet te achterhalen en op te lossen, en de 'tokens' in de juiste gebieden inzet, het jaar ineens veel beter kan zijn dan dit jaar."