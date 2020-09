Lewis Hamilton: Het was echt een uitdaging

De poleposition die Lewis Hamilton in Toscane pakte was een enorme uitdaging. Het hele weekend was hij langzamer dan teamgenoot Bottas, maar in het laatste deel van de kwalificatie wist de regerend wereldkampioen toch weer als snelste over de streep te komen.

Moeilijk weekend tot Q3

Lewis zegt: "Het was echt een moeilijk weekend tot dusver. Valterri was het hele weekend al sneller, zelfs tot vanochtend en Q1. Ik heb heel erg moeten bijschaven aan mijn lijnen en de afstelling. De monteurs hebben echt geweldig werk gedaan en uiteindelijk wist ik de ronde te rijden die ik nodig had."

De 35-jarige Brit heeft nu in 26 verschillende GP's poleposition veroverd.