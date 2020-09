Helmut Marko, de adviseur van Red Bull, heeft Pierre Gasly een dikke hand gegeven na de overwinning op Monza van afgelopen weekend. De Oostenrijkse ex-coureur degradeerde Gasly van Red Bull Racing naar Toro Rosso, nu AlphaTauri. Of hij daar spijt van heeft weten we niet, maar hij zal er wel goed over nadenken.

I’m just here for Max congratulating Pierre 🤗 pic.twitter.com/9cyqyq0pGc — Ky (@FiftyBucksss) September 9, 2020