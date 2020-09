Mick Schumacher in Ferrari van zijn vader in Mugello

Mick Schumacher zal, zoals hij dat ook al eens in Hockenheim deed, in de F2004 van zijn vader rijden. De legendarische Ferrari is volgens velen de allermooiste en aller indrukwekkendste auto die ooit is gebouwd.

Schumacher junior heeft vaker in de auto gereden voor een dergelijke demonstratie.

Komend weekend viert Ferrari haar 1000ste Grand Prix-deelname in de Formule 1 tijdens de Toscaanse Grand Prix op het circuit van Mugello.

I‘m really delighted to have the chance to drive the iconic Ferrari F2004 of my father again. Can‘t wait for Sunday in Mugello! @scuderiaferrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/bsvj8Vs7JF