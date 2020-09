Bochtige circuit van Mugello krijgt slechts 1 DRS-zone

Vanaf morgen rijden er voor het eerst Formule 1-wagens op het circuit van Mugello tijdens een officieel Grand Prix-weekend. Het circuit vlak boven Florence staat bekend als één van de mooiste in Europa met zijn prachtige combinatie van vloeiende bochten gelegen tussen de heuvels van Toscane. Coureurs vinden het daarom vaak ook geweldig om op te rijden.

Voor de Formule 1 is het echter altijd de vraag of hier ook een beetje goed geracet kan worden. De F1-teams en coureurs verwachten dat er niet veel ingehaald kan worden aangezien het circuit vooral bochten heeft en slechts een lang recht stuk op start-finish.

Daar zal ook komend zondag de meeste actie te zien zijn is de verwachting. Het rechte stuk is 1.1 kilometer lang en de enige aangewezen plek waar een DRS-zone zal zijn. Deze DRS-zone is echter vrij lang om de kans op inhalen bij de eerste bocht te vergroten. Mugello lijkt daarom qua karakter een beetje op Suzuka. De baan zelf is bijna een achtbaan en geweldig voor de coureurs om te rijden. Het is echter ook smal en kan daarom soms tot frustrerende momenten in de race leiden.

Bekijk hieronder een rondje onboard met Ferrari op Mugello: