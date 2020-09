Hamilton: "Het wordt een nachtmerrie"

Lewis Hamilton denkt dat het "een nachtmerrie" wordt zaterdag tijdens de kwalificatie.

Vorig jaar ging het mis in Q3. Op het hoge snelheidscircuit liepen de heren coureurs te trutten op het rechte stuk voor de Parabolica. Iedereen wilde bij elkaar in de slipstream om zo te komen tot een snellere tijd. Daarom werd er er extreem langzaam gereden, maar de tijd tikte door.

Uiteindelijk wisten alleen Charles Leclerc en Carlos Sainz op tijd over de streep te komen om nog een snelle ronde te kunnen rijden. Leclerc pakte de pole position.

Lewis Hamilton denkt dat zo'n wanvertoning ook morgen weer zomaar kan gebeuren tijdens de Grote Prijs van Italië op het circuit nabij Monza.

Hamilton:"Het was moeilijk in het verleden, ik kon niet eens mijn laatste ronde doen vorig jaar. Dus het wordt interessant", aldus Hamilton

FIA waarschuwt coureurs

De FIA stelde vorig jaar een onderzoek in na de zeperd van de kwalificatie. Vandaag wees de FIA de coureurs erop dat er straffen worden uitgedeeld aan alle coureurs die een ander hinderen in hun snelle ronde. Ook komt er een limiet aan hoe lang er over de out-lap mag worden gedaan. Op die manier hoopt de FIA een treintje zoals vorig jaar te zien was te voorkomen. Of het gaat helpen, valt nog maar te bezien, zegt Hamilton.

Nachtmerrie

"Misschien gaat het helpen, maar ik denk nog steeds dat het een nachtmerrie gaat zijn in de laatste bocht waar iedereen probeert om een gaatje te houden. Het wordt sowieso hard werken."

Ook Romain Grosjean denkt dat het allemaal niet veel uitmaakt en dat het weer een gekkenhuis gaat zijn morgen.

"Ik denk dat het hetzelfde verhaaltje gaat zijn weer. iedereen wil een 'tow' en dat heb je hier ook nodig om een goede ronde te kunnen doen", aldus de Haas-coureur op F1.com.

"Breng oude kwalificatiesysteem terug"

Hij pleit ervoor om het oud kwalificatiesysteem weer terug te halen. "Als het aan mij ligt moeten we gewoon weer een ronde voor elke coureur doen, allemaal achter elkaar. Dan heb je geen gedoe met slome auto's of langzame rondes of wat dan ook.

Voor zaterdagmiddag kan het dus weer een getrut en gedoe worden net als vorig jaar toen de kwalificatie dus uitliet op een zeperd.

Grosjean: "Het zal lastig worden en het is aan ons om morgen ons best te doen."

Mocht u er dus over twijfelen of het zaterdagmiddag wel de moeite loont om de kwalificatie te zien: hier is alsnog een goede reden om het wel te zien.