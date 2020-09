Teambaas na crash Max Verstappen: "Mazzel dat er alleen schade aan voorvleugel was"

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing zegt dat het team geluk had dat er alleen schade aan de voorvleugel was na de crash van Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in GP van Italië op het circuit van Monza.

Horner zegt in gesprek met Sky Sports: "Gelukkig was de schade alleen aan de voorvleugel. De monteurs kijken nog of er schade onder de auto is, maar we komen er nog goed mee weg."

Verstappen was volgens Horner verrast dat zijn auto spinde in de Variante Ascari. "Het gaat daar erg hard, dus we hebben geluk dat we daar minimale schade opliepen. Ik heb Max kort gesproken en hij klaagde nog wel over een vreemde onbalans in de auto. We werken eraan om dat op te lossen."

Ban op Party-modes: "Geen gevolgen voor ons"

Dit weekend wordt het verbod van kracht voor de zogenoemde 'party-modus' voor de motoren gedurende de kwalificatie. Welk effect dat gaat hebben, durft Horner nog niet te voorspellen.

"We weten niet precies wat de effecten gaan zijn voor anderen, voor ons gaat het niet veel veranderen tussen in race en de kwalificatie. Voor ons zal het weinig uitmaken, maar wat het voor andere teams betekent dat zullen we pas echt na Mugello kunnen zeggen. Er is geen garantie dat het de ene motor-bouwer meer zal raken dan de ander."