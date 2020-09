'Politieke reden dat Renault ineens vooraan rijdt'

Er is een politieke reden waarom Renault ineens vooraan meerijdt in de Formule 1. Dat beweert de Italiaanse krant Corriere della Sera, nadat het Franse fabrieksteam plotseling een veel sterkere vorm vertoonde in Spa-Francorchamps

De theorie van Corriere della Sera is dat Renault verrassend genoeg besloot zijn beroep wegens de 'roze Mercedes'-affaire te laten vallen in ruil voor een gunst van Daimler. In het bericht schrijft men: "Renault heeft plotseling zijn motor verbeterd. Het lijkt erop dat hier een politiek verhaal achter zit, gebaseerd op uitwisselingen van gunsten waarbij de Daimler Mercedes-groep betrokken was."

Onlangs zei Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard dat de Franse autofabrikant en Daimler hadden besloten hun vroegere alliantie opnieuw op gang te brengen. Corriere beweert dat Renault's flinke vooruitgang in prestaties in Spa volgde op een ontmoeting tussen Daimler-CEO Ola Kallenius en zijn Renault-CEO Luca de Meo.

De suggestie is dat Mercedes vervolgens ermee instemde om Renault te helpen met informatie over het optimaliseren van de motor. Of het echt de waarheid is blijft afwachten, want ook vorig jaar werd dit gezegd over Ferrari en Mercedes toen het Italiaanse team vanuit het niets domineerde en een zeer goede motor had.