Voormalig Ferrari-president: "Management Ferrari heeft grote fouten gemaakt"

Ferrari betaalde een zeer hoge prijs voor de overstap van de Formule 1 naar het hybride tijdperk sinds 2014. Hoewel het Italiaanse team zeer competitief is met zijn 2019-motor, is het dit jaar in elkaar gezakt als gevolg van het motorlegaliteitsschandaal en de daaropvolgende geheime overeenkomst met de FIA.

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo zei dat het team een zeer hoge prijs heeft betaald omdat het duidelijk worstelde met de ultra-complexe technologie. Tegenover RTL zei hij: "We hebben de complexiteit van het nieuwe power unit-project onderschat. Vergeleken met Duitsland was er hier in Italië geen hybride cultuur."

Montezemolo zei dat het probleem vervolgens werd verergerd door een managementcrisis bij Ferrari, na zijn eigen vertrek en dat van de toenmalige teambaas Stefano Domenicali. "De mensen die Ferrari daarna bestuurden, hadden geen ervaring of competentie in de Formule 1. Ze dachten dat je het gewoon met een vingerknip kon doen en snel kon winnen in de Formule 1."

Vertrek James Allison

Een grote managementfout, zei Montezemolo, was om James Allison te laten gaan. De 73-jarige Italiaan: "Ik noem hem, maar ik zou ook anderen kunnen noemen. Toen maakten ze de fout om zeer goede ingenieurs over te brengen van de productie van straatauto's naar de Formule 1, maar de Formule 1 vraagt ​​om totaal andere vaardigheden."

Sinds het vertrek van Montezemolo heeft Ferrari met name geprobeerd zijn F1-personeel te 'Italianiseren', maar hij zegt dat zelfs teamoprichter Enzo Ferrari het daar niet mee eens zou zijn. "Enzo vertelde me altijd dat als de beste coureur in Guatemala is, je hem moet pakken. Hetzelfde geldt voor de engineers. We moeten de beste mensen aannemen om de prestaties te verbeteren. Deze engineers kunnen dan het jonge talent onder hen helpen zich te ontwikkelen."