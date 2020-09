Robert Doornbos: "Pirelli moet zachtere banden geven aan F1-coureurs"

Voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos heeft een voorstel om de steeds meer saaie races in de Formule 1 op te fleuren. Veel fans klagen over de saaie races en vinden het niet spannend omdat het bijna altijd vaststaat dat Lewis Hamilton de pole position en de overwinning pakt op de circuits waar de F1 rijdt.

Red Bull-baas Christian Horner denkt dat het probleem op Spa-Francorchamps was dat coureurs de race konden doorstaan met slechts één pitstop.

Robert Doornbos pleit voor zachtere banden, zodat de teams gedwongen worden om meer pitstops te maken: "Iemand moet Pirelli vertellen dat ze de zachte banden moeten meenemen, want ook al zullen ze problemen hebben, je dwingt ze om twee stops te maken."

De Rotterdammer denkt niet het een oplossing is als de FIA de coureurs gaat verplichten om twee pitstops per race te maken, waarbij ook alle drie de bandencompounds gebruikt moeten worden.

"Dat is een zeer ernstige wijziging in de regelgeving. Pirelli kan het veel subtieler doen door gewoon de zachte banden mee te nemen, want dan halen ze de finish toch niet met één stop."