Daniel Ricciardo wil Max Verstappen aanvallen vanaf P4

Daniel Ricciardo is blij nu hij de snelheid van de Renault niet alleen op vrijdag laat zien, maar het nu dus ook weet om te zetten in klinkende resultaten in de kwalificatie. Hij start naast Max Verstappen op de tweede startrij.

Wederom versloeg hij teamgenoot Ocon, die start vanaf de zesde plek. Daniel Ricciardo reageert dan ook opgetogen: "Ik ben behoorlijk blij. Het is behoorlijk leuk hier als een lekkere ronde eruit knalt."

Op de vraag of hij Verstappen wel eens kan proberen aan te vallen, zeker ook gezien de snelheid van de Renault op het rechte stuk, zegt Daniel: "Als het regent, dan regent het, maar ik hoop op een droge race. We hebben er namelijk de positie en de snelheid voor, dus dat is een goed uitgangspunt. Ik denk dat we bij de start van de race een echte kans hebben om toe te slaan. Zoals je zegt; we hebben flinke snelheid op het rechte stuk, dus ik denk dat we echt een kans hebben aan het begin van de race. En daarna zou ik best eens goed kunnen gaan verdedigen. Dan zal ik mijn ellebogen wel eens laten zien in de eerste paar ronden."