Voormalig FIA-president begrijpt standpunt Massa in Crashgate-zaak

De zaak van Felipe Massa tegen de FIA en de Formule 1 houdt veel mensen bezig. Massa is van mening dat hij recht heeft op de titel van 2008 en hij heeft zijn eerste juridische stappen al gezet. Jean Todt stelt nu dat de uitslag van de Crashgate-race had moeten worden geschrapt.

De zaak van Massa draait om Crashgate. In 2008 vocht hij met Lewis Hamilton om de wereldtitel en hij verloor deze strijd. Als de uitslag van de race in Singapore was geschrapt, was Massa kampioen. Massa begon zijn zaak nadat Bernie Ecclestone begin dit jaar liet weten dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 wisten van het schandaal. Ze stopten het echter in de doofpot om een enorme rel te voorkomen. De rest van de wereld hoorde pas in 2009 van de zaak.

Jean Todt vindt het een moeilijke zaak. De Fransman was tot en met 2007 de teambaas van Ferrari en hij was daarna de opvolger van Mosley bij de FIA. Todt geeft aan dat hij geen onderdeel wil worden van de controverse, maar dat het een harde klap was voor Massa. Bij La Stampa spreekt Todt zich uit: "Misschien hadden we feller kunnen reageren toen dit verhaal naar buiten kwam. Er bestaat geen twijfel over dat de Grand Prix van Singapore gemanipuleerd was en dat de uitslag zou moeten worden geschrapt."