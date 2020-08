Jacques Villeneuve geeft Verstappen en Bottas advies: "Kruip in het hoofd van Hamilton"

Lewis Hamilton heeft dit seizoen van de 6 races alweer 4 op zijn naam weten te schrijven en staat fier bovenaan het kampioenschap. Als tweede staat Max Verstappen, maar mede door zijn uitvalbeurt in de eerste race, op 37 punten achterstand van de Mercedes-coureur.

De Brit lijkt zonder moeite op weg naar zijn zevende wereldtitel en komt daardoor op gelijke hoogte met Michael Schumacher. De enige coureurs die hem dit jaar ervan zouden kunnen weerhouden zijn Max Verstappen en Valtteri Bottas. Volgens voormalig F1-wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve heeft Hamilton weinig tegenstand gehad in zijn carrière, waardoor hij zich onverslaanbaar voelt.

Rosberg gaf het voorbeeld

De enige manier om de Brit te kunnen verslaan is door in zijn hoofd te kruipen. Villeneuve wijst naar 2016, toen Nico Rosberg het lukte om dit te bereiken en uiteindelijk wereldkampioen werd, zo zegt hij in gesprek met Sky Sports: "Je hebt in het verleden gezien dat Nico Rosberg erin slaagde om in zijn hoofd te kruipen en hem uiteindelijk te verslaan. Bottas kan dat nog steeds proberen, maar nu zijn er te weinig coureurs die iets willen doen om te winnen."

Villeneuve heeft daarom advies voor de concurrentie van Hamilton om hem te verslaan. "Je moet buiten de baan in zijn hoofd kruipen. Hem alleen verslaan op het circuit is gewoon niet goed genoeg. Hij zal altijd harder en sterker terugkomen."

Volgens Villeneuve is het erg moeilijk om in het hoofd van een andere coureur te kruipen. "Je ziet vaak dat kampioenen iets extra's hebben. Dat ze altijd willen winnen. Rosberg hield dat maar een jaar vol en stopte toen omdat het gewoon mentaal te moeilijk was om langer vol te houden. Lewis is zeker te verslaan, maar hij voelt zich erg sterk bij zijn huidige team."