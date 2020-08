Carlos Sainz: "Altijd alle ogen op mij gericht omdat ik de zoon van Carlos Sainz ben"

Carlos Sainz Jr rijdt net als Max Verstappen inmiddels 5 jaar in de Formule 1. De jonge Spanjaard heeft een beroemde naam, namelijk dezelfde als zijn vader; Carlos Sainz, de rally kampioen.

Hoewel zijn vader het leuk had gevonden als zijn zoon ook rally's zou rijden is de jonge telg gaan racen op circuits en heeft het via Red Bull tot de Formule 1 geschopt.

Ferrari geeft aandacht

Via Toro Rosso, Renault en McLaren heeft hij het nu geschopt tot aan Ferrari waar hij volgend seizoen plaatsneemt in het stoeltje naast Charles Leclerc. Sinds die aankondiging krijgt hij nog meer aandacht, maar zelf zegt hij dat altijd al alle ogen op hem gericht waren.

Sainz: "De media hebben altijd naar mij gekeken en er stond altijd druk op omdat ik de zoon van Carlos Sainz ben. In plaats van één stonden er altijd twee ogen op mij gericht om te kijken hoe ik het deed in de juniorklassen."

"Ik denk dat veel mensen mij in Spanje niet goed kenden. Sinds bekend is gemaakt dat ik naar Ferrari ga zien ze ineens een jonge gast genaamd Carlos Sainz overal in de kranten en dat is groot nieuws. Ik merk dat er veel aandacht is en die zal komend jaar denk ik nog meer toenemen."