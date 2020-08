Jacques Villeneuve: "Ferrari moet helemaal overnieuw beginnen"

Ferrari kent in alle opzichten een dramatisch seizoen. De motor is volgens berekeningen de slechtste van het veld, de prestaties zijn slecht en Sebastian Vettel vertrekt bijna met hard hand uit het team.

In principe zal de Duitser aan het einde van dit seizoen vertrekken maar gezien de situatie kan het ook zomaar tijdens het seizoen worden.

Het enige lichtpuntje wat men kent is het nieuwe Concorde Agreement, waarbij het haar vetorecht heeft behouden.

Voormalig F1-coureur Jacques Villeneuve aanschouwt het fenomeen vanaf de zijlijn en ziet dat er veel dingen fout gaan bij het Italiaanse team: "Ferrari is twee jaar terug in de tijd. Ze maken het zichzelf erg moeilijk en het gaat ze veel tijd kosten om dit te herstellen. Ze moeten helemaal overnieuw beginnen."

In gesprek met Sky Sports ziet hij ook iets anders fout gaan, waar veel experts al jaren van zeggen dat dit de bottle neck van Ferrari is: "Ze willen er een Italiaans team van maken en ik denk niet dat dit nodig is in de Formule 1. Het is ook gebleken dat dit niet werkt."