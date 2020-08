Christijan Albers: "Barcelona was zeker geen saaie race"

Afgelopen zondag vond alweer de zesde Grand Prix plaats binnen 7 weken tijd. Na de winst van Max Verstappen tijdens de tweede race in Silverstone hadden veel fans de hoop op een ouderwets gevecht in Barcelona, een circuit van de Nederlander goed gezind is.

Toch verliep het iets anders en bleek Lewis Hamilton onbedreigd naar de overwinning te gaan, terwijl Max Verstappen als tweede eindigde voor Valtteri Bottas. Verstappen en Bottas zeiden naderhand dat ze het erover eens zijn dat Hamilton op koers ligt voor zijn zevende wereldtitel.

Voormalig F1-coureur Christijan Albers zei in de Telegraaf dat de race in Barcelona zeker niet saai was. Veel fans en critici vonden dit namelijk wel omdat er niet veel actie plaatsvond, vooral aan de top van het veld. Albers: "Ik vond de race niet saai. Voor mij gebeurde er namelijk veel. Mercedes heeft het bandenprobleem van Silverstone opgelost en was zelfs sneller dan voorheen."

Bottas niet goed in bandenmanagement

"Hoewel Bottas de auto had om sneller te zijn dan Max Verstappen kon hij dat niet. Simpel gezegd, hij maakte niet alleen bij de start maar ook bij het inhalen een fout. Ik denk ook niet dat hij de beste is in het beheren van de banden", voegde Albers eraan toe, verwijzend naar Bottas.