Honda-coureur Tsunoda aast op AlphaTauri stoeltje van Kvyat

Het silly season voor 2021 is in volle gang en vooral het stoeltje bij AlphaTauri is interessant aan het worden. Het Italiaanse team van Red Bull heeft momenteel Pierre Gasly en Daniil Kvyat in de twee stoeltjes maar die laatst zou wel eens bezig kunnen zijn aan zijn laatste seizoen.

Formule 2-coureur Yuki Tsunoda, die ondersteunt wordt door Honda, staat bovenaan het lijstje om Kvyat op te volgen. In het F2-kampioenschap staat Tsunoda momenteel op de vijfde plaats.

In Silverstone won hij twee weken geleden voor het eerst een F2-race. De Japanner zei na zijn overwinning: "Ik heb zeker veel overwinningen nodig en moet vooral meer consistent worden. Hopelijk kan ik dat bewerkstelligen en veel punten in het kampioenschap halen en dan hopelijk kan ik in 2021 een plaats krijgen met Alpha Tauri."

Tost verwacht Tsunoda bij AlphaTauri

In Barcelona werd AlphaTauri-teambaas Franz Tost gevraagd naar Tsunoda's opmerkingen. Tost kijkt niet vreemd op als hij volgend jaar de goed Engels sprekende Japanse coureur in zijn team krijgt: "Ten eerste steunen Red Bull en Honda Tsunoda omdat hij een zeer getalenteerde coureur is. Afgelopen weekend won Yuki de race omdat hij constant zijn resultaten verbetert en ervaring opdoet. Ik verwacht wel dat hij vroeg of laat achter het stuur van de AlphaTauri zal zitten."

Vorig jaar toonde hij zijn kwaliteiten in de Formule 3 en dit seizoen leidde hij in Oostenrijk, maar door problemen met de radiocommunicatie eindigde hij als tweede.