Max Verstappen beleeft positieve vrijdag: "Auto voelt hier behoorlijk 'oké"

Max Verstappen klokte op de vrijdag van de Spaanse Grand Prix in beide trainingen de derde tijd. Daarmee kwam Red Bull zo'n 0,8 seconden tekort op de snelste ronden van de Mercedessen. Toch is Verstappen positief gestemd.

"Wat je ook leert in wintertests is niet relevant, want het is nu veel warmer. Maar ik denk dat de auto vandaag behoorlijk 'oké' was. Over één ronde komen we duidelijk tekort op Mercedes, maar over het algemeen was het een positieve dag. Vooral op de langere runs was de auto fijn te rijden. Dat is behoorlijk belangrijk."

Meerdere coureurs klaagden tijdens de trainingen over het rubber: te weinig grip klonk het bij meerdere coureurs. Verstappen: "We gebruiken de aller hardste banden, maar het is wel te managen. Ik had toch liever een wat zachtere band gehad."

Of hij het snelste zal zijn in de kwalificatie? "Nee ik denk het niet. Maar laten we de race maar afwachten, want ik voelde mij vandaag behoorlijk comfortabel in de auto."