Eigenzinnige Max Verstappen springt niet door de hoepel

Dat Max Verstappen eigenzinnig is en te allen tijde zélf blijft nadenken, blijkt ook tijdens de persmomenten. Het is smullen geblazen als de Limburger wordt gevraagd naar de bekende weg.

Max Verstappen zou Max Verstappen niet zijn, als hij door elke hoepel zou springen die hem wordt voorgehouden.

In deze corona-tijd worden de persmomentjes met F1-coureurs nu per team georganiseerd. Journalisten kunnen hun vragen via videoverbinding stellen. Het één en ander wordt ingeleid door de vaste vragensteller die standaard de persmomentjes rondom races begeleidt in de F1.

De vragensteller trapt af met een (ongetwijfeld goed bedoelde) cliché-vraag. Het is zo'n vraag die Max duidelijk al heel vaak heeft moeten beantwoorden:

"Max, Hoe dol ben jij erop om weer op dit circuit terug te keren, gezien jouw eerste overwinning hier in Barcelona in 2016?"

Helaas voor de interviewer, Max Verstappen springt niet door de hoepel.

"Ja, maar ik ben dol op het terugkeren op heel véél circuits. Het is niet zo dat dit circuit nou zó extra bijzonder voor mij is dan welk ander circuit dan ook. Ik bedoel: Ik heb hier bij wijze van spreken wel een miljoen rondjes gereden."

Verstappen vervolgt:

"Dit is een geweldig en leuk circuit en natuurlijk heb ik goede herinneringen hier, maar er zijn echt heel veel circuits waar ik met plezier naar toe reis en dit is er natuurlijk eentje van."

Even is het stil. Het zal niet het gehoopte antwoord zijn. Hij probeert het nog eens en geeft Verstappen weer een klein zetje om hem in de richting te helpen.

"Het was wel je eerste overwinnig, hè?"

Onrustig begint de Limburger lichtjes geïrriteerd te draaien op zijn stoel. Elk jaar krijgt hij dezelfde vraag, en daar lijkt hij genoeg van te krijgen.

"Ja natuurlijk, maar er zijn heel veel geweldige circuits op onze kalender", antwoordt hij.

Het is duidelijk dat Max Verstappen zichzelf niet van de wijs laat brengen. Diezelfde karaktereigenschap weet hem tot grote hoogtes te brengen. Zo vaak de Nederlandse F1-coureur soms ook finaal in tegen een verzoek van zijn team. Op diezelfde mannier laat Max zich ook tijdens de persmomentjes niet van de wijs brengen of te verleiden tot uitspraken die hij niet meent.

De interviewer wil even daarna weten of Verstappen zich wel netjes aan de sociale afstandsregels wist te houden tijdens het grote feest, dat hij ongetwijfeld gevierd zal hebben na zijn overwinning in Silverstone.

Max Verstappen blijft echter nuchter.

"Geen grote feestjes voor mij. Ik houd niet van alcohol, dus ja."

Het zijn momenten waarop kijkers thuis (en ook de interviewer) een glimlachje niet kunnen onderdrukken. De Limburger laat zich nergens in meeslepen en blijft ook nu zichzelf.

Die eigenzinnigheid en vastberadenheid van Max Verstappen brachten hem tijdens de vorige race in Silverstone misschien wel de overwinning. Toen zijn team hem vroeg om vooral rustig aan te doen en zijn banden te sparen door de Mercedessen niet aan te vallen, klonkt het vervolgens op de boordradio:

"Ik blijf er niet achter hangen als een oud omaatje!"

Verstappen was niet van plan om deel te nemen aan een banden-sparende-optocht. Hij zette de Mercedessen zwaar onder druk, haalde in en wist de race uiteindelijk te winnen.

Natuurlijk werden er ook wat serieuzere vragen gesteld tijdens het persmomentje. Daarbij lijkt Verstappen veel meer op zijn gemak.

Als hem wordt hem gevraagd wat hij kon leren tijdens de vorige race over Mercedes en hemzelf en hoe hij denkt dat de verhoudingen dit weekend zullen uitpakken, zegt Max:

"Elk weekend is het wel verschillend, soms hebben zij meer topsnelheid, soms hebben wij meer voordel van onze bochtensnelheid. Het valt moeilijk te zeggen aangezien we allebei heel ook verschillende hoeveelheden neerwaartse druk hebben."

Verstappen vervolgt: "Het is duidelijk dat zij (Mercedes) een snelle kwalificatiemodus hebben, maar wij hebben weer meer voordeel van onze snelheid in bochten. Wij weten gewoon dat we meer moeten doen aan de kant van de wagen, maar ook dat we een beetje meer kracht kunnen gebruiken."

Op zijn website Verstappen.nl wordt Max voorgelegd wat hij denkt van het afschaffen van de party-modus tijdens de kwalificaties. Die maatregel zou in het voordeel van Red Bull Racing kunnen uitpakken. Verstappen vindt het dan ook een goede maatregel.

“Het zou denk ik goed zijn als we daar vanaf zouden stappen. Want eigenlijk mag je na de kwalificatie ook niets meer wijzigen aan een auto, behalve dat soort dingen als de motorinstellingen. Het zou dus niet onlogisch zijn om dat ook aan banden te leggen.”