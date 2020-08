'Mercedes tekent slechts voor één jaar en blijft sowieso tot eind 2021 in de F1'

Mercedes blijft volgend jaar in de Formule 1, maar laat zich niet vastleggen voor de langere termijn. Het is nog maar de vraag of het team na 2021 in de Formule 1 blijft of vertrekt. Mercedes zou voor slechts één jaar hebben bijgetekend in het nieuwe Concorde-verdrag via een afgedwongen unieke constructie via een exit-clausule.

Dat beweren Sport 1-correspondenten Ralf Bach en Bianca Garloff, die een ‘betrouwbare bron’ noemden in hun berichtgeving waaruit blijkt dat de regerende wereldkampioenen van Mercedes zich alleen tot en met 2021 willen committeren aan de F1 in het Concorde-verdrag.

Op Silverstone beweerde Toto Wolff dat Mercedes het "grootste slachtoffer" was van de voorgestelde commerciële voorwaarden van de 2021-2025-deal, en dat hij "niet klaar was om te ondertekenen".

Liberty reageerde echter door erop aan te dringen dat het de ondertekeningsdeadline van 12 augustus zou voortzetten, waarbij een bron aan Auto Motor und Sport vertelde dat de eigenaar van de sport "geen verdere vertraging zal toestaan".

De Duitse Sport beweert nu: "Mercedes zal als fabrieksteam in de Formule 1 blijven tot in ieder geval tot eind 2021."

'Elk team kan uit F1 stappen na elk seizoen'

Volgens Bach en Garloff staat een clausule in de nieuwe Concorde-overeenkomst het toe dat teams zich aan het einde van elk seizoen terugtrekken.

"Sport 1 zegt dat een vertrek van Mercedes uit de F1 als team of als leverancier nog helemaal niet uitgesloten kan worden; dat onderwerp is nog niet van tafel."Maar vanwege de coronacrisis stelde Daimler het besluit een jaar uit".

"De exit-clausule in het nieuwe contract maakt dat mogelijk", aldus de journalisten.

Concorde-verdrag met een jaarlijkse achter-uitgang? Uniek!

Het Concorde-verdrag is een strikt geheime langetermijn-overeenkomst waarbij de teams, FIA en anderen het eens worden over de toekomst van de sport, de verdeling van gelden en rechten en plichten van alle partijen.

De vorige Concorde-verdragen zorgden ervoor dat de professionaliteit van de sport werd vergroot en dat de Formule 1 commercieel succesvol zou zijn. Belangrijk is dat het verdrag ook afspreekt dat de teams aan alle races zullen deelnemen. Op die manier wisten TV-stations zeker dat alle teams te zien zouden zijn en dat is belangrijk voor de verdeling van de uitzendrechten.

Als de berichten blijken te kloppen dan zou Mercedes dus een hele bijzondere clausule hebben afgedwongen, een unicum. Als Mercedes inderdaad deze bijzondere clausule zou hebben onderhandeld, is het de vraag of het team na 2021 überhaupt nog in de Formule 1 zal blijven.