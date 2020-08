"Inkomsten F1 met honderden miljoenen ineen gestort: streven naar 22 races in 2021

De Formule 1 mikt op een volledige en normale kalender van 22 races voor 2021. De koningsklasse van de autosport heeft dat nodig want ziet een immense ineenstorting van inkomsten als gevolg van de coronacrisis.

De Financial Times meldt dat de inkomsten van F1 in het afgelopen kwartaal zijn gedaald tot slechts $ 24 miljoen - een daling van $ 620 miljoen vergeleken met een jaar geleden.

De ontzagwekkende daling is het gevolg van de bijna totale ineenstorting van de uitzend- en racegelden, resulterend in de decimering van de winst in 2019 tot een verlies van $ 136 miljoen voor het kwartaal.

Chase Carey, de CEO van F1, zei dat de Formule 1 in 2021 een volledige kalender van 22 races wil organiseren, maar "we hebben geen beter zicht dan wie dan ook hoe dit virus eruit zal zien als we verder gaan".

Carey vertelt hoe ook de plannen voor de Formule 1 door het coronavirus minder zeker zijn geworden. "We waren erg in beweging om het soort langetermijngroei te realiseren waar we het over hadden," voegde hij eraan toe.

"Het is duidelijk dat het virus het allemaal op zijn kop zette. Op dit moment plannen we een 2021 dat waarschijnlijk niet helemaal vast staat, maar het zit redelijk in de buurt van hoe wij 2021 in eerste instantie voor ogen hadden," zei Carey.