'Vettel krijgt nieuw Ferrari-chassis voor Barcelona'

Sebastian Vettel krijgt vanaf dit weekend een nieuw chassis tot zijn beschikking. Daarmee wil Ferrari het vertrouwen van Vettel weer laten toenemen. De relatie met het team staat nu op wankelen.

De Duitse omroep RTL zegt dat het nieuwe chassis klaar zal zijn voor de Spaanse GP van aanstaand weekend.

Rosberg opperde het idee

Wereldkampioen van 2016 Nico Rosberg had dit voorgesteld als lapmiddel om de viervoudige wereldkampioen uit zijn sportieve dip te halen. "Soms zijn er minimale dingen mis die nauwelijks herkenbaar zijn", zei Rosberg.

"Sebastian zou onmiddellijk met Ferrari moeten praten en hen zeggen: geef me een nieuw chassis.Naar mijn mening moet er iets mis zijn met de auto", zegt Rosberg tegen RTL. "We hebben het over een viervoudig wereldkampioen", voegt hij eraan toe.

Rosberg plaatst deze opmerkingen nadat Vettel zijn team publiekelijk op de radio uitschold tijdens de Silverstone-race van afgelopen weekend. Vettel beschuldigde zijn team ervan zijn strategie te hebben "verknoeid".

Teambaas Mattia Binotto verdedigde Ferrari in eerste instantie, maar lijkt nu bereid het chassis van Vettel inderdaad te wisselen om de Duitser weer op snelheid te krijgen. "Ik sta open voor alles wat Sebastian kan helpen. Ik laat het aan de coureur en het team over om het te bespreken", zei hij.

'Vertrouwen herstellen'

"Als we het vertrouwen van Seb kunnen herstellen met een nieuw chassis, krijgt hij een nieuw chassis. We zullen er alles aan doen om hem comfortabeler te laten voelen", voegde Binotto eraan toe.

Ralf Schumacher juicht zo'n ingreep toe. "Leclerc heeft duidelijk de snellere auto", zei hij tegen Sky Deutschland. "Sebastian verdient de manier waarop Ferrari hem behandelt niet. Ik ben benieuwd of de sfeer zo slecht wordt dat Vettel hem uit de cockpit haalt. Maar ik kan het me nog niet voorstellen."

"Vettel maakt altijd deze fouten"

Niet elke voormalige coureur schaart zich echter achter Vettel. Wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve vertelde Sky Italia dat de Duitser "deze fouten altijd maakt" als hij het vertrouwen van het team verliest. Villeneuve verwijst daarbij naar de spin van Vettel net na de start van de race op Silverstone afgelopen weekend.

"Het is onbegrijpelijk dat het zo vaak gebeurt met een kampioen", zei hij