Honda motorsport-baas Tanabe: "Morgen proberen met maximaal vermogen te rijden"

Honda beleefde een relatief goede kwalificatie in Silverstone. De vierde plaats van Max Verstappen viel misschien ietwat tegen, maar de zevende plaats van Pierre Gasly was uitstekend. Drie van de vier Honda-motoren haalde het derde segment en dat is voor Toyoharu Tanabe een goede zaak.

"Het was vandaag wat koeler dan gisteren", vertelde de motorsportbaas van Honda aan onze website. "De 27 graden die we vandaag aantikte is normaal gesproken geen probleem voor onze motoren. Al onze power-units draaide goed in deze condities."

"Om drie Honda motoren in de top tien te hebben is een geweldige prestatie. De strategie van Max zal een interessante worden, hij is de enige die op de harde band gaat starten. Een vierde plaats op de grid is daarom een goede uitgangspositie."

"Morgen gaan we er alles aan doen om goed te finishen, we gaan morgen proberen om de Power-Units het maximale vermogen te geven", sloot de Japanner af.