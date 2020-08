Charles Leclerc: "Stop met mij beschuldigen van racisme"

Charles Leclerc heeft sterk uitgehaald op beschuldigingen van racisme op sociale media omdat hij dit seizoen tot dusver niet heeft geknield voor de Grands Prix die dit seizoen werden gehouden. De 22-jarige was één van de zes coureurs die vorige maand het gebaar niet uitvoerden tijdens de seizoensopener van de F1 in Oostenrijk en is sindsdien niet van zijn standpunt veranderd.

Leclerc had voorafgaand aan de eerste race op Twitter de redenen uitgelegd waarom hij niet zou knielen en zei dat dit zijn toewijding aan de bestrijding van racisme niet verminderde. De Ferrari-coureur was een van de eerste coureurs die een ondersteuningsboodschap plaatste nadat Lewis Hamilton meer mensen had opgeroepen om zich uit te spreken na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

Alle coureurs hebben anti-racisme T-shirts gedragen en de FIA ​​heeft gezegd dat ze vrij zijn om op hun eigen manier hun steun te betuigen.

Manipulerende kranten

In drie krachtig geformuleerde berichten op Twitter zei Leclerc: "Het is erg triest om te zien hoe sommige mensen mijn woorden manipuleren om de krantenkoppen te halen, waardoor ik als een racist klink. Ik ben geen racist en ik haat racisme absoluut. Racisme is walgelijk. Stop met mij in dezelfde groep te plaatsen als deze walgelijke mensen die anderen discrimineren vanwege hun huidskleur, religie of geslacht. Ik maak geen deel uit van hen en dat zal ik ook nooit doen."

"En voor iedereen die mijn imago gebruikt om zijn verkeerde ideeën te promoten, stop alsjeblieft. Ik hou niet van politiek en ik wil daar niet bij betrokken zijn."

Tijdens de daaropvolgende persconferentie van de coureurs op Silverstone zei Leclerc over zijn berichten: "Ik wil gewoon niet meer worden beoordeeld. Zoals ik al vaak heb gezegd, ben ik behoorlijk actief op sociale media en ik accepteer gewoon niet dat mensen mij een racist noemen, zoals ik de afgelopen weken ben genoemd. Dat is negatief, en alleen maar omdat ik niet geknield heb. Dus dat is het. Ik wilde gewoon een eenvoudige tweet plaatsenom mijn gevoelens te uiten."