Mercedes dreigt uit de Formule 1 te stappen

Mercedes is verwikkeld in een impasse met de Formule 1 door de ondertekening van het nieuwe Concorde Agreement vóór de deadline van 12 augustus. Tijdens de Grand Prix van het 70-jarig jubileum op Silverstone benadrukte Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de Duitse fabrikant zich mishandeld voelt en 'het grootste slachtoffer' is van de nieuwe financiële regelingen die zijn voorgesteld.

Mercedes zet zich in voor de F1 en wil ook na 2020 doorgaan in de koningsklasse maar is niet bereid om de huidige voorwaarden in het Concorde Agreement te ondertekenen, ondanks de deadline die voor de Spaanse Grand Prix van volgende week opdoemt.

Ongelijkheid in de F1 blijft

De eigenaar van de F1, Liberty, is in gesprek met alle 10 F1-teams over een nieuwe overeenkomst, die een nieuwe financiële structuur heeft en een aanzienlijke herverdeling van inkomsten tussen de teams, waarbij het historische belang van Ferrari wordt begrepen in de voorwaarden. Voor dit historische belang krijgt Ferrari jaarlijks 50 miljoen euro.

Wolff is ongelukkig dat dezelfde aanpak niet is toegepast op Mercedes, ondanks de bijdrage van de regerende zesvoudig wereldkampioen aan de sport. Wolff is niet blij dat er verschil wordt gemaakt tussen Ferrari en de andere teams: "We hebben namens Mercedes heel duidelijk gemaakt dat we blij zijn met een meer rechtvaardige verdeling van het prijzengeld. De manier waarop succes wordt beloond en voor iedereen mogelijk is, daar zijn we het mee eens."

"We zijn, zou ik zeggen, het grootste slachtoffer in termen van verlies van prijzengeld in dit alles. Ferrari heeft een gunstige positie behouden. Red Bull komt het duidelijk in evenwicht door AlphaTauri. Wij zijn het meeste pijn gedaan. Ik heb het gevoel dat Mercedes de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de sport. We zijn niet alleen competitief op het circuit, we hebben ook de coureur die duidelijk de meest wereldwijde aantrekkingskracht heeft."

"We zijn van mening dat we tijdens die onderhandelingen niet werden behandeld zoals zou moeten. Daarom zijn er een heleboel open onderwerpen voor ons die juridisch, commercieel en sportief zijn. Naar onze mening voel ik me niet klaar om een ​​Concorde Agreement te ondertekenen."