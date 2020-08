Mercedes dreamteam blijft komend jaar bij elkaar

Mercedes maakt binnenkort bekend dat het dream team nog een seizoen bij elkaar blijft. Dat beweert teambaas Toto Wolff, niet alleen verwijzend naar het vooruitzicht van contracten voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van 2021, maar ook over een nieuwe deal voor hemzelf.

De Duitse omroep RTL vroeg Wolff naar de situatie en hij zei: "We zullen de bruiloft binnenkort aankondigen. Mercedes, Lewis, Valtteri, en ikzelf. Dat is wat we zouden willen doen. Er is geen reden om niet met elkaar door te gaan dus het viertal blijft intact."

De Oostenrijker ontkende ook dat innovatieve 'DAS'-stuursysteem van het Duitse team de reden zou kunnen zijn waarom zowel Hamilton als Bottas zondag lekke banden opliepen in de laatste paar ronden van de race. Wolff zei dat hij zich geen zorgen maakt dat nog zachtere banden voor de race van dit weekend de situatie nog erger kunnen maken.

De Mercedes-teambaas: "Het maakt niet veel uit of het zachter of moeilijker is. Als er een structureel probleem is, zou een zachtere band het niet erger maken. Misschien moeten we vaker stoppen."

Pirelli-baas Mario Isola zegt dat er onderzoeken plaatsvinden naar de oorzaak van de lekke banden. Hoge slijtage of brokstukken op het circuit zijn de meeste voor de hand liggende oorzaken. Isola: "We onderzoeken of de zachte keuze voor de volgende race opnieuw zal worden geëvalueerd."