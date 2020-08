Toto Wolff: "Ik maak me geen zorgen over nieuw contract Hamilton"

Toto Wolff zegt dat hij niet bezorgd is dat Lewis Hamilton nog niet heeft bijgetekend bij Mercedes voor 2021. Op Silverstone ging de dominante zesvoudig wereldkampioen het weekend in en legde uit dat hij verwacht nog drie jaar in de F1 te blijven racen.

Maar toen hem werd gevraagd naar zijn Mercedes-deal voor 2021 en zijn gesprekken met teambaas Wolff, zei Hamilton na de kwalificatie: "Nee, er zijn helemaal geen gesprekken op dit moment."

Wolff werd zondag op zijn beurt geconfronteerd en antwoordde: "Hij zei dat er geen discussies waren over zijn contract? Dat komt omdat we elkaar vertrouwen. We hebben al zeven jaar hetzelfde contract en hebben het nooit hoeven opzeggen. Het gaat om de commerciële voorwaarden en daar maak ik me geen zorgen over, want tot nu toe hebben we het altijd snel kunnen afronden."

"Ik maak me geen zorgen en ik denk dat we snel samen gaan zitten om het rond te maken zodat de handtekeningen gezet worden."

Ook Valtteri Bottas heeft officieel zijn contract nog niet verlengd maar er wordt vanuit gegaan dat de Fin volgend jaar weer de teamgenoot van Hamilton is bij het Duitse team.