Horner zou vooraf hebben getekend voor een tweede plaats van Verstappen

Red Bull Racing leek tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen 2020 op weg naar een mogelijke zege met Max Verstappen. Na een elftal ronden viel de Nederlander echter uit en zag hij zijn kansen voor zijn ogen verdwijnen. De races erna leek het er niet op dat Red Bull überhaupt in de positie kwam om een race te winnen.

Ook vandaag zag het daar niet naar uit, tot twee ronden voor het einde er chaos losbrak. Valtteri Bottas klaagde al over de boordradio dat hij vibraties voelde en plots reed hij rond met een lekke band linksvoor. Vrijwel op hetzelfde moment overkwam Carlos Sainz hetzelfde, en Max Verstappen werd naar binnen gehaald voor een pitstop met nieuwe banden om zo de snelste ronde te pakken. Dat leverde een punt extra op en het gat naar Charles Leclerc was dermate groot dat het prima kon.

Vanuit het niets zou Verstappen zelfs nog kans op de zege hebben gekregen, ware het niet dat het gat naar Hamilton te groot bleek om te overbruggen in de laatste ronde, toen Hamilton eveneens een lekke band linksvoor kreeg. De Brit ontsnapte ternauwernood en wist met 5 seconden voorsprong op Verstappen zijn thuisrace te winnen.

Max maakte zich zorgen

Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt terug op de bijzondere race, die vrij saai verliep voor Verstappen: "Als je mij vooraf had gevraagd om voor een tweede plaats te tekenen, dan had ik dat gedaan."

"Max maakte zich zorgen over de trillingen en toen kreeg Bottas die lekke band. Op die van Max zat een beetje een groef dus kozen we ervoor om hem naar binnen te halen om op zachte banden de snelste ronde neer te zetten. Toen kreeg Lewis Hamilton ook die lekke band, maar hij maakte die laatste ronde prima af en had een goede auto vandaag dus hij wist de zege thuis te brengen. De tweede plaats is voor ons een goed resultaat."

Mercedes moest voorzichtig doen

Mercedes wist vooraf dat ze voorzichtig moesten doen, zo zei Horner: "Mercedes heeft zichzelf voldoende geholpen vandaag. Ze controleerden gewoon het tempo, wetende dat de linker voorband het probleem is op dit circuit. Ze deden het rustig aan in bocht 1, 3 en 9, wij hadden daar minder last van. Daarom waren wij verrast dat ze alsnog deze problemen kregen."

"Tien ronden voor het einde dachten we al na om een pitstop te maken, daarom waren we echt verrast om ineens die problemen op het einde te zien. Ik weet niet of het brokstukken waren die op het circuit lagen waardoor de banden lek gingen. Uiteindelijk heeft Max Verstappen vandaag weer een erg sterke race gereden."