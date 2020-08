Alexander Albon: "Het is geen dramatisch weekend"

Alexander Albon heeft dit weekend een nieuwe race engineer. De ervaren Simon Rennie zou de Thaise Brit sneller moeten maken, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Waar hij gisteren tijdens de eerste vrije training nog de vierde tijd wist neer te zetten, crashte hij tijdens de tweede training.

Ook de derde training vanochtend voorafgaand aan de kwalificatie verliep niet vlekkeloos doordat er een probleem was met de RB16. De kwalificatie was opnieuw teleurstellend te noemen doordat de teamgenoot van Max Verstappen Q3 niet haalde en zodoende buiten de top 10 moet starten vanaf P12.

Tegenover Sky Sports zei Albon dat het er aanvankelijk goed uit zag: "Om heel eerlijk te zijn zagen we er vandaag erg sterk uit, net zoals gisteren ook het geval was. Ik zou niet willen zeggen dat dit een dramatisch weekend is, maar vandaag is niet echt goed geweest."

"De wind verandert elke keer. Het fine tunen van de wagen is ook niet gelukt door allerlei problemen. We hebben morgen een vrije bandenkeus dus ik hoop daardoor een aantal plaatsen goed te kunnen maken."