Red Bull: "Honda-motor heeft vandaag minder vermogen"

Max Verstappen zette tijdens de eerste vrije training de snelste tijd neer. Het lijkt erop dat de updates die dit weekend op de RB16 zitten, goed werken. Toch was het voor velen in de paddock een grote verbazing dat Red Bull ineens domineerde en bijna 5 tienden voorsprong had op de Mercedes van Hamilton.

Het Oostenrijkse team bracht verschillende onderdelen naar Silverstone om te kijken hoe de auto verbeterd kon worden. Red Bull-teambaas Christian Horner zei na afloop tegen Channel 4: "Er zitten meer dan zestig sensoren op de auto die gegevens op het chassis verzamelen. Deze worden naar ons gestuurd bij de pitmuur, maar ook naar de fabriek in Milton Keynes."

"We rijden vandaag met minder vermogen ten opzichte van wat we op zaterdag en zondag tijdens de race willen hebben. Vermogen is een belangrijk onderdeel op dit circuit, aangezien grote delen hier vol gas zijn."

Ondanks het mindere vermogen reed Max Verstappen dus de snelste tijd, terwijl teamgenoot Albon de vierde tijd liet noteren.