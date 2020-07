Perez moet nieuwe coronatest ondergaan voor hij paddock op mag

Sergio Perez is in isolatie geplaatst nadat zijn laatste coronatest een 'niet overtuigend' resultaat had opgeleverd. Teamleden en alle andere personen die binnen de F1-bubbel reizen, worden elke vijf dagen getest, met twee positieve bevestigde resultaten die worden aangekondigd na meer dan 15.000 tests.

De Mexicaan moest vanwege de testresultaten zijn persconferentie op Silverstone voorafgaand aan de Britse Grand Prix missen en wacht momenteel op het resultaat van een nieuwe test. Hoewel het resultaat niet betekent dat hij positief is voor COVID-19, is het een voorzorgsmaatregel om de 30-jarige in isolatie te plaatsen om anderen te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Gutierrez vervanger van Perez

Mocht Perez een positieve test afleggen dan wordt aangenomen dat Esteban Gutierrez in de RP20 zal stappen, met Stoffel Vandoorne die momenteel in Berlijn is voorafgaand aan de seizoensfinale van de Formule E.

Perez staat momenteel zesde in het klassement van de coureurs nadat hij 22 punten haalde na een consistente start van het seizoen 2020 tijdens de eerste drie races. De laatste race in Boedapest behaalde Racing Point het beste resultaat van het jaar met Lance Stroll en Perez die respectievelijk vierde en zevende werden.

Er hangt echter een donkere wolk van twijfel boven het team, aangezien de RP20 wordt onderzocht door de FIA ​​na een ingediend protest van Renault, die onzeker is over de wettigheid van de RP20-wagen.

Bekijk hier de eerste coronatest van Perez in Oostenrijk: