Max Verstappen "Heb de video teruggekeken, geweldige prestatie!"

De Grand Prix van Engeland staat voor de deur op het circuit van Silverstone. Red Bull heeft voor de RB16 opnieuw enkele updates klaarstaan, waarmee de problemen van de afgelopen races op aerodynamisch vlak opgelost zouden moeten worden, zo vertelde Helmut Marko.

Max Verstappen vloog na de vorige Grand Prix naar huis en had even tijd om bij te komen. Hij kijkt kort terug op de Grand Prix in Hongarije, waar niet alles vlekkeloos verliep: "Het is goed dat het team na de triple header een week vrij heeft gekregen, om thuis samen met familie te zijn, vooral na dat beetje extra stress vlak voor de race in Hongarije!"

"Ik heb de video teruggekeken, hoe de monteurs op de grid aan mijn auto werkten en het was geweldig wat ze gepresteerd hebben. Het was gaaf om te zien dat ze allemaal precies wisten hoe ze moesten werken en wat ze moesten doen, zelfs in zo'n onverwachte situatie. Zonder hen zou ik de race niet eens hebben kunnen starten."