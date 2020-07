Helmut Marko: "Nieuwe updates in Silverstone moeten problemen oplossen"

Red Bull Racing had veel verwacht van de seizoensstart in 2020 maar niet dat de achterstand zo groot was als nu. De achterstand op Mercedes is beduidend groter dan vorig seizoen, zeker in de kwalificaties legt Red Bull het af. Als reactie nam het Oostenrijkse team veel updates mee maar die werken vooralsnog niet zoals het zou moeten.

De updates die Red Bull introduceerde waren op aerodynamisch vlak. Vooruitgang boekte het team niet, eerder het gevoel van achteruitgang overheerste. Nu het team twee weken heeft gehad om de situatie te bekijken en uit te zoeken zijn er ook dit weekend weer updates op de RB16 van Max Verstappen en Alex Albon.

Problemen oplossen

Helmut Marko geeft in gesprek met Krone Zeitung aan dat de nieuwe updates voor Silverstone de problemen zouden moeten oplossen: "Fundamenteel zal er niet veel veranderen, ben ik bang. We brengen echter veel met ons mee op aerodynamisch vlak. We hebben een aantal problemen duidelijk in beeld en de onderdelen die we dit weekend op de wagen zetten moeten ervoor zorgen die zijn opgelost."