F1 zou graag Russisch team op de grid zien

Volgens sportief directeur Ross Brawn staat de Formule 1 'volledig open' om een ​​nieuw Russisch team te verwelkomen in de sport. Geruchten over Russische belangstelling doen al geruime tijd de ronde, vooral sinds afgelopen september, toen minister van Handel Denis Manturov zei dat een Russisch team 'niet ver weg' is.

Rond dezelfde tijd zei de oprichter van SMP Bank, Boris Rotenberg, die Sergey Sirotkin steunt: "Willen we een Formule 1-team samenstellen? Ik denk dat hoe meer teams er zijn, hoe meer kansen er zullen zijn voor Russische coureurs."

Nieuwe teams na de coronacrisis

Brawn zegt dat hij openstaat voor het idee van een Russisch team, maar pas als het coronaviruscrisis achter de rug is. In RT wordt hij geciteerd: "We hebben een periode van stabiliteit nodig na deze wereldwijde pandemie en we willen er ook voor zorgen dat de nieuwe regels vanaf 2022 in het geheel zijn vastgesteld."

"We hebben een geweldige grid met tien opwindende teams en het is niet essentieel om dit aantal te verhogen. Het nieuwe economische klimaat binnen de Formule 1, budgetlimieten en een eerlijker verdeelde prijzenpot maken een investering in een Formule 1-team veel aantrekkelijker."

"Als er interesse was van een Russisch team of een ander team waarvan we dachten dat het duurzaam was, dan zouden we volledig openstaan ​​om de kans te verkennen", zo sloot Brawn af.