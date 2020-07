Alex Zanardi na vierde operatie weer stabiel

Alessandro Zanardi werd vorige week overgeplaatst naar een kliniek voor verder herstel, maar kort daarna werd hij in alle ernst teruggebracht naar het ziekenhuis. Daar onderging hij afgelopen weekend een vierde operatie en het ziekenhuis heeft daar nu een update over gedeeld. De Italiaan is op dit moment in stabiele conditie, maar de situatie is nog steeds zeer ernstig.

Zanardi werd vorige week uit kunstmatige coma gehaald en het nieuws tegen het einde van de week gaf een positief beeld. De voormalig F1-coureur zou van tijd tot tijd bij bewustzijn zijn en zijn zoon Niccolo gaf aan dat het niet langer levensbedreigend was. Kort daarna verslechterde de situatie van de voormalig CART-kampioen en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, wat resulteerde in een operatie.

De boodschap van het ziekenhuis is als volgt: "Wat betreft de klinische toestand van Alex Zanardi, deelt het San Raffaele-ziekenhuis mee dat de dag na de overgang naar de Neurochirurgische Intensieve Therapie, onder leiding van professor Luigi Beretta, de patiënt een delicate neurochirurgische ingreep heeft ondergaan, uitgevoerd door Professor Pietro Mortini, directeur van de Operatieve Cel Neurochirurgie, voor de behandeling van recente complicaties als gevolg van primair hoofdletsel."

De operatie was succesvol, zoals blijkt uit klinische en radiologische tests die op Zanardi zijn uitgevoerd. Als gevolg van deze operatie ligt de Italiaan momenteel op de intensive care en is zijn toestand stabiel.