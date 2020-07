Alex Zanardi soms bij bewustzijn

Alex Zanardi is 'slechts af en toe bij bewustzijn' als hij herstelt van zijn ernstige hoofd- en gezichtsblessures na een volledige maand in het ziekenhuis. Dat zegt pater Luca Poli, een priester in de revalidatiekliniek waar de voormalige Formule 1-coureur nu herstelt.

Zanardi's zoon Niccolo zei deze week dat hij zich momenteel minder zorgen maakt over het gezichtsvermogen van de 53-jarige maar meer over of hij weer met anderen kan communiceren. De revalidatie zal lang duren, zo zei Niccolo.

Nu vertelt pater Luca Poli aan La Gazzetta dello Sport na een bezoek aan de olympisch kampioen handwielrennen: "Alex Zanardi is slechts af en toe bij bewustzijn en wordt snel moe. Soms is hij wakker, soms niet. Na de transfer van Siena naar hier was hij erg moe en ik kon hem maar kort zien. Ik kon ook zijn hand niet pakken, omdat we in deze tijd afstand moeten houden van de patiënten."

"Zeker is dat dit een man is met een ongelooflijke wil om te leven. Eerlijk gezegd weet ik niet waar hij zijn energie vandaan haalt. Ik zie ook een man omringd door een liefhebbend gezin, maar ook heel belangrijk is wat van de patiënt zelf komt. Ik heb het niet over fysieke kracht. Ik geloof dat herstel meer afhangt van de eigen wil van de patiënt dan van het werk van de artsen."