Christian Horner hoopvol: "Veel data in Hongarije verzameld om RB16 te verbeteren"

Red Bull Racing kan al jaren niet meedoen aan de titel. Soms weet de Brits-Oostenrijkse renstal wel een race te winnen, maar het heeft niet de snelheid en de auto om ook echt mee te doen aan het kampioenschap. Ferrari was de enige concurrent van Mercedes, maar die is nu ook weggevallen. Red Bull probeert nog wel bij de Duitse renstal te komen, maar volgens Horner zijn de zilverpijlen nog te goed.

Christian Horner is ondanks de snelheid van Mercedes blij met de prestaties van Max Verstappen in Hongarije. "Natuurlijk waren we heel blij met de geweldige race van Max in Hongarije, maar we weten ook dat Mercedes ver vooruit is qua ontwikkelingen."

De RB16 zal verbeteren met de data die in Hongarije verzameld zijn. "We hebben in Hongarije veel gegevens verzameld die ons zullen helpen, maar de afstand tot Mercedes is opvallend. Hoeveel we kunnen inhalen, zal duidelijk worden wanneer we meer uit de RB16 halen."

Franz Tost acht kansen wereldtitel RB16 klein

Franz Tost denkt ook niet dat de RB16 nog de dominantie van Mercedes kan weerstaan. "Het is niet zo goed voor de Formule 1 dat Mercedes zo domineert. Ik hoop dat Max Verstappen een paar races kan winnen, maar het wordt moeilijk omdat Mercedes alleen maar sterker is geworden."